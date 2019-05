Pogoda. Trąby powietrzne, grad i nawałnice. Są już pierwsze burze

Kumulację niebezpiecznych zjawisk zapowiadają na wieczór i noc synoptycy. Burze mogą lokalnie mogą przechodzić w nawałnice z gradem do 4 cm średnicy i trąbami powietrznymi. Ostrzeżenia IMGW dotyczą większości regionów. Po południu grzmieć zaczęło już w Polsce południowo-wschodniej.

To oznacza, że zjawiska atmosferyczne do środowego poranka będą bardzo gwałtowne.

Pogoda. Wiatr 100 km/h i nowa fala ulew

W pasie wschodnim burze mogą przyjmować nawet charakter lokalnych nawałnic, z krótkotrwałym, ale ulewnym deszczem (do 25 litrów na metr kw.), lokalnymi opadami gradu i porywami wiatru do 100 km/h. Nawałnice mogą uszkadzać linie energetyczne oraz przewracać drzewa.

Pogoda. Dopiero nad ranem się uspokoi

Do końca dnia termometry wskażą od 13-17 st. C na północnym zachodzie przez 21-23 st. C w centrum do 25-26 st. C na południu i na wschodzie kraju. Najgoręcej będzie tuż przed burzami na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Świętokrzyskiem.