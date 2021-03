Pogoda. Straszą zimą, a przyroda wie swoje. Sypotyk IMGW przyznaje

Pogoda. Druga połowa marca ma być wyraźniej cieplejsza, ale temperatury w weekend były bardziej zimowa niż wiosenne. - Można się pomylić. Jeszcze chwilę temu mieliśmy 20 st. C powyżej zera, a teraz nawet -5 st. C i śnieg - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski, rzecznik i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Kiedy ta wiosna? Meteorolodzy uważają, że już to się stało, bo wiosna meteorologiczna zaczyna się zawsze 1 marca - mówił gość Agnieszki Kopacz, przypominając, że wiosna kalendarzowa zaczyna się 21 marca, a ta astronomiczna w tym roku nieco wcześniej. - Ale są jeszcze dwa wskazania przyjmowane za początek wiosny. O wiośnie termicznej mówimy, kiedy dobowa temperatura przekracza 5 st. C, a o wiośnie fenologicznej, wtedy kiedy wskazuje na to przyroda - wyjaśnił ekspert IMGW. - Wyznacznikiem jest kwitnienie leszczyny. I tu pozytywna informacja: dzieje się to w niemal całej Polsce - dodał, zaznaczając, że obserwacja natury to również zadanie Instytutu.

