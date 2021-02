Pogoda w ostatnich dniach zaskakuje fantastycznymi warunkami do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Termometry regularnie przekraczają 10. kreskę, a w kilku miejscach odnotowywane są przekroczenia 20 st. C. W środę do pobicia rekordu wszechczasów zabrakło zaledwie 0,1 st. C. W górach turyści coraz częściej zastępują ciepłe kurtki wiosennymi płaszczami, a niektórzy spacerują w koszulkach z krótkim rękawem.