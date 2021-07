Pogoda poza normą. Najnowsza prognoza długoterminowa

Pogoda w sierpniu przyniesie nam upały - taką informację przekazał prof. Mariusz Figurski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - Niestety będzie mniej deszczu. To jest zła informacja dla rolnictwa. Będzie to około 85 proc. normy, która jest przewidziana z tzw. normy 30-letniej dla sierpnia - dodał gość WP. - Natomiast na terenie całej Polski będzie przekroczenie normy wieloletniej jeżeli chodzi o temperatury - przekazał meteorolog z IMGW i przypomniał, że w kolejnym miesiącu wakacyjnym towarzyszyć nam będą upały. - Z prognoz długoterminowych wynika, że wrzesień będzie stabilny i porównywalny z tymi miesiącami, które były w ubiegłym roku, dwa lata temu itd. Będzie on mniej więcej w normie wieloletniej, czyli nie będzie diametralnych zmian - wskazał prof. Mariusz Figurski.