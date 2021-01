Pogoda. Polska w centrum syberyjskiej zimy. Temperatury sięgną nawet -20 stopni

Na pogodę w Polsce wpłynie chłodny front atmosferyczny ze Skandynawii, a także układ wysokiego ciśnienia znad Syberii. To "bestia ze Wschodu" - tak nazywają go meteorolodzy. Wyż może przynieść spory mróz, nawet do -10 stopni w ciągu dnia, jednak najchłodniej będzie w nocy. Najniższe temperatury odnotujemy na Podhalu oraz we wschodniej części kraju. Tam po 10 stycznia w nocy temperatura może spaść nawet do -20 stopni.