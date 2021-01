Minus 30 st. C w Polsce? "Bestia ze Wschodu" może przynieść największe ochłodzenie od 20 lat

- Układ syberyjski jest tak silny, że ekstremalnie zimne powietrze bardzo szybko przemieści się nad USA, Kanadą i Europą. Będzie to jeden z najsilniejszych podmuchów mrozu na półkuli północnej po 2000 roku. Możliwe, iż pobite zostaną regionalne rekordy niskich temperatur - przewiduje dr Marek Kuczera, meteorolog i fizyk atmosfery z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Opublikował kolejne alarmujące prognozy o skali zbliżającego się nagłego ochłodzenia . W skrajnym scenariuszu ataku zimy minimalna temperatura w Polsce może spaść do -30 stopni C. W południowym pasie województw pokrywa śnieżna sięgnie 40 cm.

Pierwsze prognozy wskazywały na zaledwie kilkudniowe ochłodzenie. Nowe dane mówią, że może ono być silniejsze i potrwać do końca stycznia.

"Bestia ze Wschodu" powraca. Podmuch mrozu dojdzie do Hiszpanii

Podmuch syberyjskiego zimna przetoczy się przez Europę. W Niemczech spodziewane jest -20 stopni C, w centralnej Hiszpanii -12 stopni C, mróz pojawi się na lazurowym wybrzeżu we Francji, a nawet na Sycylii. W Alpach zachodnich może spaść 1,7 metra śniegu. Z kolei brytyjskie gazety zaczęły publikować poradniki o tym, jak przygotować dom na siarczyste mrozy i śnieżne nawałnice.