Ekstremalna zmiana pogody. Zagraża nam "bestia ze Wschodu"

Wyż syberyjski, nazywany "bestią ze Wschodu" sprowadzi do Europy ekstremalnie chłodne powietrze. Meteorolodzy przewidują, że w Polsce spadnie nawet 40 cm śniegu, a mrozy w górskich dolinach dojdą do -30 stopni C.

Meteorolodzy ostrzegają, że około 17-25 stycznia powstaną warunki do ekstremalnych zjawisk. Pogodę w Europie zdominuje silny wyż syberyjski, który zablokuje dostęp cieplejszych mas powietrzna znad Atlantyku. Z północy i wschodu spłynie fala zimna, która może wywołać chaos w życiu codziennym.

- Przy prawdziwie syberyjskich warunkach nawet na europejskich nizinach mogą wystąpić arktyczne dni z całodziennymi temperaturami poniżej -10 stopni C. Jeśli jednocześnie utworzy się pokrywa śnieżna, ekstremalnie silne mrozy mogą sięgnąć nawet -20 stopni C. - ostrzega dr Marek Kuczera, meteorolog i fizyk atmosfery z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Pogoda. Nadciąga "bestia ze Wschodu"

W prognozie, zamieszczonej w serwisie mkWeather.com, przewiduje on, iż w skrajnym scenariuszu ataku zimy minimalna temperatura w Polsce może spaść do -30 stopni C.

- Rozwój sytuacja w Europie Wschodniej będzie zależeć od położenia "języka anomalnie zimnego powietrza", który przesunie się nad południowe szerokości geograficzne - dodaje autor prognozy pogody. Podkreśla, że podobne zjawisko wywołało ostatnie fale mrozów w Skandynawii. W Norwegii temperatura spadła do - 43 stopni C., w Finlandii do - 41 co było rekordem zimna od 20 lat.

Prognoza opadów przewiduje duże opady śniegu w prawie całej Europie, również Wyspach Brytyjskich, Francji czy Hiszpanii.

www.tropicaltidbits.com Atak zimy w drugiej połowie stycznia. Śnieg zasypie całą Europę. Na grafice prognozowana pokrywa śnieżna 18 stycznia. Źródło: www.tropicaltidbits.com , Fot: WP

Według długoterminowej prognozy pogody (model GFS) około 16-17 stycznia "bestia ze Wschodu" dotrze do wschodnich granic Polski. Na Suwalszczyźnie temperatury mogą spaść do -16 stopni. We wschodniej Polsce spadnie około 20 centymetrów śniegu. Jednak w Małopolsce i na Podkarpaciu może spaść do 40 cm śniegu.

W tym czasie w europejskiej części Rosji i północnej Skandynawii spodziewane są mrozy sięgające nawet -50 stopni C. Dodajmy, że przed "bestią ze Wschodu" ostrzegają także media w Wielkiej Brytanii. - "Tworzą się takie same warunki jak podczas słynnego ataku "bestii" z 2018 roku. Była to jedna z najgorszych burz zimowych, które nawiedziły Wielką Brytanię" - komentuje gazeta "Daily Mail".

Według dr Marka Kuczery spodziewane ochłodzenie, będzie prawdopodobnie szczytem zimy sezonu 2020/2021. Na przełomie stycznia i lutego spodziewane jest już ocieplenie i powrót do warunków wiosennych.

ZOBACZ TAKŻE: Szczepionka na COVID. Ile osób zapisało się na szczepienia? Szef KPRM podał liczby