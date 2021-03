Pogoda po weekendzie. Wyraźna zmiana w prognozach

Po weekendzie przez dwa dni zima nie odpuści, ale od środy czeka nas zmiana. - Tego dnia widoczny będzie ciepły napływ powietrza z południa i południowego zachodu - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - W województwach: dolnośląskim i lubuskim na termometrach w środę zobaczymy już 8 st. C, a w centrum ok. 5 st. C. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. W czwartek będzie już powyżej 10 st. C, do nawet 12-13 stopni - mówił gość Agnieszki Kopacz, potwierdzając, że weekendowym uderzeniu zimy przyjdzie ocieplenie. - Z wyliczeń naszych ekspertów wynika, że druga połowa marca będzie cieplejsza. Pamiętajmy jednak, żeby podczas tej "wiosennej euforii" zadbać o zdrowie i właściwie się ubierać - ostrzegał Grzegorz Walijewski.

