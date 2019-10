Pogoda. Pierwszy szron na szybach i kwiatach? To przymrozki!

Pogoda pod koniec października nie rozpieszcza. Jest nie tylko zimniej w ciągu dnia, ale pojawiły się także poranne przymrozki. Te ostatnie uchwyciliście na zdjęciach przesłanych na Dziejesię. Oszronione szyby, trawa i kwiaty to pierwsze oznaki końca złotej jesieni.

Pogoda. Pierwsze przymrozki zaskoczyły naszych internautów (zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl, Fot: Bartek)

- Człowiek chce wsiąść na rower, myśli że pojedzie do pracy a tu niespodzianka! Mamy pierwsze przymrozki. Spójrzcie no na to siedzonko - napisał pan Robert, który zdjęciem podzielił się z redakcją Dziejesię.

zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl Podziel się

Pogoda. Pierwsze przymrozki Czytelników WP

I nie był w błędzie. Wielu naszych czytelników przesłało do nas zdjęcia tego, co rano zastali na swoich posesjach. Oszronione trawy i kwiaty to motywy, które przewijały się na wielu z nich.

- Wspaniały widok. Nie mogłem znieść już tej pochmurnej pogody. Teraz może i jest zimniej, ale za to jak ładnie. Lubię te pierwsze przymrozki, gdy na drzewach mamy jeszcze kolorowe liście, które z rana zdobią lodowe wzorki - napisał pan Bartek, który do naszej redakcji przesłał zdjęcia ze swojej drogi do pracy.

Pogoda. "Przymrozki potrafią zdziałać cuda"

Zmianę pogody idealnie odzwierciedlają także zdjęcia pana Krzysztofa, na których widzimy zamarznięte szyby stojących przy drodze samochodów. - Spójrzcie sami, toż to prawdziwe lodowe pióropusze, kwiaty i gałęzie. Przymrozki na szybach potrafią zdziałać cuda - dodaje pan Bartek, który również przesłał takie zdjęcie.













Źródło: dziejesie.wp.pl

Naszemu czytelnikowi udało się uchwycić także lodowe igiełki, które przyozdobiły jedną z pajęczyn. - Skryła się w cieniu. Dookoła szron powoli zaczynał topnieć, ale ta pajęczyna wyglądała jak zastygła - tłumaczył internauta.

Jego zachwyt podziela także internautka Kate, która z samego rana wybiegła do ogródka, by wykonać zjawiskowe zdjęcie oszronionej stokrotki.





























dziejesie.wp.pl Podziel się

Jednak nie u wszystkich przymrozki wywołują uśmiech na twarzy. - Nienawidzę zimy i skrobania szyb z rana. To zdjecie wyraża więcej niż tysiąc słów - pisze pani Magda z Sochaczewa.

zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl Podziel się

Pogoda. Przymrozki także na 1 listopada

Pogoda na początku listopada ma nagle się zmienić. Słoneczną, ale chłodną aurę w sobotę rano zastąpi front niżowy, który przyniesie chmury, deszcz i wiatr, ale także i wyższą temperaturę.

Mimo, że poranne przymrozki z nami pozostaną, temperatura w ciągu dnia będzie wyższa niż w czwartek czy piątek. Wszystko to za sprawą wyżu, który przesunie się znad Rumunii i Mołdawii nad południową Rosję. Do głosu dojdzie głęboki i rozległy ośrodek niżowy, który zbliży się do Polski znad Atlantyku i Wysp Brytyjskich.

Resztę Waszych zdjęć prezentujemy w galerii poniżej. Serdecznie dziękujemy Arturowi, Sebastianowi, Michałowi i Zosi. Zachęcamy pozostałych Czytelników WP do podsyłania swoich materiałów!





























