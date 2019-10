Pogoda. W wielu miejscach bardzo niebezpiecznie. Może spaść pierwszy śnieg

Pogoda. Od rana ostrzeżenia o bardzo śliskich drogach. Gęste mgły i szadź pojawiły się w wielu regionach Polski. Wszystko wskazuje na to, że wieczorem może pojawić się pierwszy śnieg. Jednak na horyzoncie widać już duże ocieplenie. Za kilka dni temperatura mocno się podniesie.

Pogoda. W wielu miejscach Polski utworzyły się gęste mgły. To wynik dwóch czynników. Jak tłumaczą dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, pogodę nad obszarem Polski kształtował w nocy ośrodek wyżowy o nazwie Oldenburgia, którego centrum znad zachodniej Polski, południem kraju przemieszczało się w kierunku Ukrainy.

Przemieszczanie się centrum wyżu przez południową Polskę sprawiło, że tuż po jego "przejściu” w warstwie przyziemnej napływa nieco cieplejsze (o 1-2 stopnie) powietrze. Dodatkowo w nocy nastąpiło rozpogodzenie. Te dwa czynniki sprawiły, że już po północy zaczęły tworzyć się gęste mgły i zamglenia, które w wielu miejscach ograniczyły widoczność do kilkuset, a lokalnie nawet do kilkudziesięciu metrów.

Synoptycy ostrzegają rano kierowców. Gęstych mgieł należy się spodziewać w całym pasie południowym rozciągającym się od Lubskiego i Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie oraz w Łódzkiem, w Świętokrzyskiem, na Mazowszu, na Mazurach i na Podlasiu. Dodatkowo nad ranem mocno spadła temperatura, a to już niebezpieczna mieszanka grożąca osadzeniem się szadzi. Może być bardzo ślisko.

Pogoda. Pierwszy śnieg

Pogoda na 1. listopada

Pomimo sprzyjającej aury temperatura nie zaszaleje, bo w najcieplejszym momencie dnia oscylować będzie w przedziale od 7 stopni na północy i na wschodzie do 8-10 na południu. Pamiętajmy jednak, że nad ranem w pasie wschodnim (na wschód od linii Wisły) oraz na przedgórzu temperatura spadnie poniżej zera tzn. do (-1) – (-2), a przy gruncie nawet do (-4) – (-5) stopni.