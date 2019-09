Pogoda dopisała. Jesień na Waszych zdjęciach wygląda zjawiskowo

Nastała jesień a wraz z nią zmiana pogody i otaczającej nas przyrody. Mgliste poranki, drzewa mieniące się na żółto i czerwono, pomarańczowe dynie - to tylko kilka skojarzeń związanych z tą porą roku. Do redakcji Dziejesię przesłaliście wiele zdjęć, przedstawiających pierwszy dzień jesieni. Są fantastyczne!

W nocy z niedzieli na poniedziałek mieliśmy do czynienia z przesileniem jesiennym . Co za tym idzie, 23 września rozpoczęła się kalendarzowa i astronomiczna jesień.

Jesień. Wasze relacje

Do redakcji Dziejesię przesłaliście wiele zdjęć z pierwszego dnia jesieni. Ten w większości przywitał Was udaną pogodą . Na nadesłanych fotografiach widać między innymi zdjęcia z gór, skąpanych w promieniach słońca.

- To był mój pierwszy raz w górach i od razu wycieczka o świcie. Kiedy przedzierasz się z ciemnego lasu a twoim oczom ukazuje się zamglona panorama to stajesz i podziwiasz. Dopiero później wyjmujesz aparat żeby zrobić zdjęcia - pisała Klaudia, którą jesień zastała na jednym z tatrzańskich szlaków.

Wasze zdjęcia otrzymaliśmy także z Warszawy, Świdnika czy też Szczecina. Swoje zdjęcie przesłał do nas również Bartek, który swój urlop spędza w Danii. - Klimat co prawda wyspiarski. Dziś słońce schowało się za chmurami, zapowiadają też deszcz. No ale drzewa mienią się już tak jak u nas. Jesień w pełni - relacjonował nasz czytelnik.