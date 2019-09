Pierwszy dzień jesieni i równonoc jesienna – 23 września 2019. Dziś rozpoczyna się kalendarzowa jesień. Kiedy kolejna zmiana pory roku?

Pierwszy dzień jesieni – 23 września 2019. Dziś rozpoczyna się zarówno kalendarzowa, jak i astronomiczna jesień. Zobacz, jak długo potrwa ta pora roku i jakim zjawiskiem jest równonoc jesienna.

Pierwszy dzień jesieni – równonoc jesienna

Dziś, w poniedziałek 23 września obchodzimy pierwszy dzień jesieni. Należy podkreślić, że jest to data stała i wypadająca zawsze w tym samym terminie. Jesień tradycyjnie potrwa trzy miesiące, aż do soboty, 21 grudnia, kiedy rozpocznie się zima. Pierwszy dzień astronomiczne jesieni to również dzień równonocy jesiennej, zwanej przesileniem jesiennym. Jest to moment, w którym nasza planeta przekracza punkt na swojej orbicie, w którym promienie Słońca padają prostopadle na równik, a przy tym są stycznej do powierzchni Ziemi przy biegunach. Przypominamy, że podczas równonocy dzień i noc trwają dokładnie tyle samo (12 godzin). Od dzisiaj dni staną się coraz krótsze, a noce dłuższe.