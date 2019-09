Dziś równonoc jesienna. Już niebawem czeka nas zmiana czasu na zimowy. Będziemy musieli przestawiać zegarki?

Już dziś będzie miała miejsce równonoc jesienna. Poniedziałek 23 września jest pierwszym dniem jesieni 2019. Dla wielu nadejście jesieni wiąże się z pytaniami – kiedy zmiana czasu na zimowy i czy to ostatnia zmiana czasu?

Czym jest równonoc jesienna ? Jest to dzień, podczas którego dzień i noc trwają równo po 12 godzin. Na Ziemi równonoc ma miejsce dwa razy w ciągu roku. Za pierwszym razem odbywa się ok. 20 marca. Wtedy oficjalnie żegnamy zimę i witamy wiosnę, dlatego zjawisko to nazywane jest również równonocą wiosenną.

Druga równonoc ma miejsce ok. 23 września. Żegnamy wtedy lato i witamy jesień. Ze względu na zmianę pór roku zjawisko to zwane jest równonocą jesienną. Od 23 września dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe. Taka sytuacja będzie miała miejsce aż do 22 grudnia, kiedy to rozpocznie się astronomiczna zima.