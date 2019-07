Pogoda. Nowe ostrzeżenia. Powodzie błyskawiczne i duży grad

Pogoda wciąż jest bardzo burzliwa i niebezpieczna. Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia na środę. "Spodziewane są duże sumy opadowe przynoszące podtopienia i gwałtowne wezbrania wód" - informują synoptycy.

Burza i ulewy. Lokalnie nawet 60 l/mkw

"Najbardziej intensywne burze, w godzinach popołudniowych spodziewane są w Małopolsce, na Górnym i Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. W tych regionach prognozowany jest porywisty wiatr, osiągający nawet 70 – 80 km/h oraz silny, okresami ulewny deszcz. Lokalnie może spaść do 20 – 25 litrów wody na metr kwadratowy" - ostrzega Biuro Prognoz Cumulus. W Wielkopolsce, gdzie ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia, prognozuje się burze z opadami sięgającymi 30-50 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do nawet 60 l/mkw.

Co to oznacza? "Możliwe podtopienia, występowanie powodzi błyskawicznych i gwałtowne wezbrania małych cieków wodnych" - przestrzegają Polscy Łowcy Burz. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach w wielu polskich miastach mieliśmy do czynienia z zalaniami i połamanymi drzewami. Również w środę wiatr może stanowić duże zagrożenie - łamać drzewa oraz zrywać trakcje energetyczne i połacie dachów. "Ponadto nie wykluczamy też opadów dużego gradu o średnicy około 3 cm" - dodają Łowcy Burz.