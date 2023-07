Pogoda: niewidzialny zabójca w Europie. "Żyjemy w koszmarze"

Południowa Europa przygotowuje się do pogodowego koszmaru. Służby ratunkowe we wszystkich państwach od Hiszpanii przez Włochy po Grecję postawione są w stan najwyższej gotowości. W środę temperatura na Sardynii i Sycylii ma osiągnąć krytyczną wartość 50 stopni Celsjusza. Specjaliści mówią, że fala upałów to niewidzialny zabójca w Europie.