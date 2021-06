Pogoda. Niepokojące informacje z IMGW. "Coraz więcej czarnych kolorów"

- Na rzekach pojawia się coraz więcej czarnych kolorów. Czarne kolory oznaczają, że stan wody w rzekach mamy w strefie wody niskiej, a co za tym idzie, poziom wody opada. A jak opada, to oczywiście jest zagrożenie suszą - mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW. Dodał, że w wielu miejscach wilgotność gleby spadała poniżej 40 proc., co może mieć negatywny wpływ zwłaszcza na rolnictwo. - Wówczas rośliny maja spory problem, żeby się rozwijać - zaznaczył. Walijewski alarmował też, że mimo mokrej jesienie i śnieżnej zimy, poziom wód gruntowych wciąż jest za niski, a jeśli prognozy pogody się sprawdzą, to problem suszy będzie w Polsce obecny również w kolejnych miesiącach.