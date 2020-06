Pogoda. Nawałnice i burze w pobliżu Jasła. Woda porwała mężczyznę

O sprawie informuje RMF FM, powołując się na słowa strażaków, którzy są wzywani do kolejnych interwencji w okolicach Jasła i Krosna. Doszło do lokalnych podtopień. Woda dostała się do budynków mieszkalnych oraz piwnic. W miejscowości Jareniówka wiatr zerwał dach. Z kolei w Skołyszynie woda porwała mężczyznę, ale udało się go wyciągnąć.