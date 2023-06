Pogoda nas rozpieszcza, ale ekspert ostrzega. "Na tym na razie koniec"

"Na tym na razie koniec"

To pozytywne zaskoczenie dla podróżujących. Jest jednak i to mniej radosne. Mateusz Barczyk, zastępca Dyrektora Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju (IMGW), w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że co prawda ostatnie dni zdecydowanie dawały wizję upalnego lata w Polsce, jednak to się zmieni. - Od środy obecne są nad Polską upały, te pojawiały się też w piątek i być może incydentalnie zaobserwujemy je w sobotę. Na tym na razie koniec - mówi.