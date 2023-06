Pogoda. Nagłe ochłodzenie i szok termiczny

Pogoda. Ochłodzenie na początku tygodnia

- Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 14-16 st. C na wschodzie, przez 21 st. C w centrum, do 24 st. C na zachodzie - wyjaśnia Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jednak tylko przedsmak tego, co czeka nas w kolejnych dniach.