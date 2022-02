Pogoda. Nadchodzą śnieżyce. Służby w gotowości

W środę temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 5 stopni Celsjusza, tylko lokalnie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat od -2 do -1 stopnia. Nie ustanie również wiatr, który w porywach sięgnie na Dolnym Śląsku i w Karpatach do 80 km/h, a w Sudetach do 130 km/h.