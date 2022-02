Pogoda. W tym tygodniu bez szans na słońce. Synoptycy wskazują datę

Na dodatek opady będą nieco intensywniejsze, bo szacuje się, że w środę przy opadach deszczu spadnie do 3-5 l wody/m2, a przy śniegu do 4-6 cm, natomiast w górach do 10 cm. Uważajmy, bo podczas przemieszczania się frontu powieje porywisty wiatr do 50-70 km/h, a w górach do 90-100 km/h, który przy opadach śniegu powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.