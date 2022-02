Uwaga na silny wiatr. IMGW ostrzega

Pogoda we wtorek. Uwaga na wichurę

Po poniedziałkowej poprawie pogody należy spodziewać się pogorszenia warunków atmosferycznych. Odpowiada za to nowy ośrodek niżowy. Z upływem dnia wiatr będzie przybierał na sile. W porywach odciągnie on do 60 km/h. Następnie nad nasz kraj nadciągnie front opadów.