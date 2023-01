Pogoda na weekend. Zrobi się niebezpiecznie. Mamy najnowszą prognozę

- Minusem bardzo śnieżnej sobotniej pogody jest to, że śnieg (...) będzie padać przy temperaturze około 0 stopni, a to znaczy, że będzie ciężki. Będzie obciążać linie energetyczne i drzewa, może łamać gałęzie drzew i będzie trudny do usuwania z dróg i chodników - ostrzegał na antenie TVN24 synoptyk Tomasz Wasilewski.