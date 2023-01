Ogromny spadek ciśnienia. Wróci mróz i śnieg

Niskie ciśnienie dawało się we znaki już we wtorek. W Świnoujściu zanotowano 981 hPa. W tym samym czasie w Przemyślu było 994 hPa, co daje różnicę aż 13 hPa. To o wiele poniżej 1013,25 hPa - czyli najbardziej optymalnemu ciśnieniu dla naszego samopoczucia. Ciśnienie ma zacząć rosnąć dopiero w piątek.