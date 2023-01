Pogoda na weekend. Zrobi się niebezpiecznie. IMGW wydał alerty dla kilku województw

Mieszkańcy południa, północy oraz części centralnych regionów powinni uważać na niebezpieczne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed podmuchami, dochodzącymi do 90 km/h. W górach powieje halny. Alert obowiązuje od sobotniego do niedzielnego poranka. "Wichura może powodować szkody materialne, w tym łamać gałęzie, uszkadzać zadaszenia budynków i zrywać linie energetyczne" - ostrzega serwis twojapogoda.pl