Pogoda na weekend prosto z IMGW. Możecie się rozczarować

Pogoda zmieni się zdecydowanie już przed weekendem. Zgodnie z nową prognozą pogody z IMGW już w piątek pożegnamy wiosnę. Pierwszy okres wiosennej aury może nie panował długo, ale za to przyniósł w czwartek pobicie rekordy ciepła z 1990 roku. Termometry w Makowie Podhalańskim pokazały 22,1 stopnia Celsjusza. Ale czy pogoda na weekend daje nadzieję na ponowną zmianę? Agnieszka Harasimowicz, szefowa Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW, była gościem programu WP "Newsroom". Agnieszka Kopacz zapytała swoją rozmówczynię, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach. - Takiej fali ciepła, jaką mieliśmy w ciągu ostatnich dni, przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie. Od soboty zacznie się temperatura od 5 do 8 stopni Celsjusza na terenie całego kraju. W niedzielę będzie więcej słońca. To będzie lutowe słońce, które i tak potrafi przygrzewać - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Agnieszka Harasimowicz. - Nie widać znaczącej fali chłodu, pod koniec marca temperatura może spaść o kilka stopni poniżej zera, ale niewiele - dodała.

