Pogoda na weekend. Ochłodzenie? "Na próżno szukać jesieni"

Pogoda na weekend. Polska. Powrót ciepła i słońca

Jak informują Fani Pogody, "jeszcze w piątek w kraju pozostaną umiarkowane masy powietrza". Prognozę tę potwierdza model WRF-GFS Medium, który został opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wskazuje on bowiem, że w piątek 15 września maksymalna temperatura powietrza ma wynieść od 12 st. C w regionach podgórskich, przez 17-18 st. C na północy i południowym wschodzie kraju po 21 stopni na zachodzie. W piątek w całej Polsce pojawi się jednak więcej przejaśnień. Ustaną również opady.