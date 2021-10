Pogoda na weekend. Czekają nas pierwsze przymrozki? Jest prognoza IMGW

Pierwsze dni października były dość ciepłe. Czy w najbliższym czasie pogoda może się zmienić? - Faktycznie, mamy teraz okres przyjemnej pogody, ze stosunkowo wysokimi temperaturami. Chociaż takimi, jakie w ostatnich latach w październiku występowały dość powszechnie - tłumaczył w programie "Newsroom" WP prof. Mirosław Miętus, wicedyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Niestety najprawdopodobniej ten okres kończy się, przyjdzie ochłodzenie. Temperatura powinna w najbliższych dniach nie przekraczać 15 st. na obszarze Polski. Co ważne, w nocy temperatura może spać do około zera w północno-wschodniej części kraju, a z soboty na niedzielę mogą wystąpić lokalne przymrozki - zapowiadał meteorolog. - Nie będzie padać, to jest może pocieszające, ale nie będzie padać tylko na początku weekendu. W niedzielę w nocy mogą pojawić się opady deszczu - dodał prof. Miętus.