Pogoda na weekend: ciąg dalszy kwietniowej przeplatanki

Temperatura w całym kraju wyrównana, ale nigdzie nie osiągnie 10 st. C. Przeważnie zanotujemy ok. 7-9 st. C, tylko u podnóża gór i wzdłuż Wybrzeża spodziewamy się nie więcej niż 4-6 st. C. Odczucie chłodu będzie potęgował dość silny wiatr z zachodu, osiągający w porywach ok. 40-60 km/h, który w strefie opadów śniegu spowoduje dodatkowo zawieje i zamiecie śnieżne.