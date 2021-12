Pogoda na weekend. Będzie mróz? Prognoza z IMGW

Jaka pogoda czeka nas w pierwszy weekend grudnia? - Chłód nie będzie odpuszczał, cały czas będzie całkiem chłodno. W dzień temperatury będą nieznacznie przekraczały zero stopni Celsjusza - przekazał w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Na ciepło nie ma co liczyć, w dzień na Suwalszczyźnie będzie nawet -1 stopnia, więc już takie wartości bardziej zimowe, choć we południowo-wschodniej części kraju pojawi się więcej słońca, a na zachodzie deszcz ze śniegiem. W sobotę niewielkie zmiany, cały czas na wschodzie chłodno, na zachodzie cieplej, do 3 stopni. (...) W niedzielę żadnej poprawy, podobna sytuacja, jak w sobotę, najchłodniej na wschodzie. Po weekendzie nie widać żadnego ocieplenia, mało tego, widać nawet ochłodzenie. Cały czas taka aura późnojesienna, wczesnozimowa. I przez cały ten okres przelotne opady śniegu - przekazał synoptyk.