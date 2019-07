Pogoda na wakacje. Długoterminowa prognoza pogody zapowiada gorący sierpień 2019

Pogoda długoterminowa. Rozpoczął się szczyt sezonu urlopowego. Wiele osób zastanawia się jaka będzie pogoda w kolejnych tygodniach wakacji. Sprawdziliśmy najnowsze prognozy. Szykuje się upalny koniec lipca, również sierpień 2019 również zapowiada się gorący. Lepiej w góry niż nad morze

Pogoda koniec lipca

Z kolei 31 lipca ma nadejść zaskakująco mocne ochłodzenie. Północna Polska pogrąży się w chłodzie (10-11 stopni C.). Jednocześnie na południu kraju wciąż jeszcze panować mają letnie temperatury (20-22 a miejscami nawet 27 stopni C.).

Pogoda na sierpień 2018

Zespół analityków tego serwisu, przewiduje jeszcze dwie fale upałów, mające wystąpić w sierpniu. Najcieplejsza pogoda przewidywana jest w dniach od 5 do 14 sierpnia oraz od 26 do 29 sierpnia. Temperatury maksymalne za dnia mają być wówczas o kilka stopni wyższe od średniej wieloletniej.

Pogoda na wakacje. Lepiej w góry niż nad morze

W Łebie najlepsza pogoda do plażowania to najprawdopodobniej okres od 10 do 20 sierpnia. Według pogodowych ekspertów ma dominować słońce, a temperatury sięgną 22 stopni C. W sierpniu Bałtyk jest zazwyczaj najcieplejszy.