Bałtyk. Sinice w Międzyzdrojach. "Ratownicy reagują"

Woda w Bałtyku wciąż pozostawia wiele do życzenia. Sinice pojawiły się też w Międzyzdrojach (Zachodniopomorskie). "Ratownicy reagują, gdy ktoś wchodzi do wody" - informuje pan Paweł, który informację oraz zdjęcia z plaży przesłał do redakcji Dziejesię.

Bałtyk. Sinice w Międzyzdrojach. "Ratownicy reagują" (zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl, Fot: Paweł)

Pan Paweł wybrał się na urlop wybrał Międzyzdroje. Psikusa sprawił mu jednak Bałtyk, który od dłuższego zalewają sinice, blokując kąpieliska.

Bałtyk. Sinice zablokowały Międzyzdroje

"W Międzyzdrojach czerwona flaga. Mamy podejrzenie sinic. Jest zakaz kąpieli" - napisał czytelnik Wirtualnej Polski.

Na zdjęciach, które wysłał do redakcji Dziejesię widać, że nad stanowiskiem ratowników powiewa czerwona flaga. Widzimy też, że Bałtyk przy brzegu jest wręcz zielony. Sinice dotarły i tam.

Bałtyk. Gdzie jeszcze spotkamy sinice?

Jak dodał internauta, ratownicy pilnują by nikt nie zbliżał się do Bałtyku. "Teraz nikt się nie kąpie. Gdy ktoś podchodzi do plaży, natychmiast jest reakcja ze strony służb" - podkreślił pan Paweł.













W środę jakość wody w morzu pogarszała się w bardzo szybkim tempie – oceniły pomorskie służby sanitarne. Wczesnym popołudniem informowano o 8 zamkniętych kąpieliskach. Potem zakazano kąpieli jeszcze w trzech miejscach. W czwartek rano było to już 13 lokalizacji.

Urlopowicze i mieszkańcy nie wykąpię się m.in. w przybrzeżnych wodach Zatoki Gdańskiej: w Orle, Stogach, kąpielisku "Dom Zdrojowy" w Brzeźnie, Molo w Brzeźnie oraz Klipper Jelitkowo.

Sinice - czym są i skąd się biorą?

Sinice są samożywnymi mikroorganizmami, rozmnażającymi się wegetatywnie (np. przez podział komór). Chociaż mogą wystąpić we wszystkich zbiornikach wodnych, najczęściej spotyka się je w wodzie morskiej. Kontakt z tymi związkami chemicznymi może wywołać gorączkę, biegunkę, wymioty, wysypkę na skórze, a w skrajnych przypadkach również niewydolność oddechową i uszkodzenie wątroby oraz nerek.

#bezpieczniWPolsce

Poprzez wakacyjną akcję Wirtualnej Polski chcemy ostrzegać naszych czytelników o utrudnieniach spowodowanych wypadkami i innymi niebezpiecznymi zdarzeniami.