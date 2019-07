Pogoda. Temperatura wody w Bałtyku coraz wyższa. Taka sytuacja sprzyja rozwojowi sinic

Pogoda w ostatnich dniach coraz częściej zachęca do plażowania. Wraz z poprawą aury wzrosła temperatura wody w Bałtyku. Urlopowiczom niedane było jednak długo korzystać z dobrych warunków. W środę wieczorem z powodu zakwitu sinic zamknięto kolejne kąpieliska nad Bałtykiem.

Pogoda. Sinice atakują

Pogoda nad morzem dopisuje. Plażowicze coraz częściej cieszą się słonecznymi dniami i temperaturą przekraczającą 20 st. C. Cieplejsze powietrze ma również wpływ na temperaturę wody w Bałtyku, która z każdym dniem jest coraz wyższa.

Wydawałoby się, że dobre prognozy pogody zapewnią urlopowiczom wymarzone wakacje. Nic bardziej mylnego. Na taką aurę czekały również sinice. Temperatura wody przekraczająca 20 st. C, dużo słońca i niewielki wiatr to dla nich idealne warunki do rozwoju.