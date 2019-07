Bałtyk. Rośnie liczba martwych morświnów na plażach

Na plażach Bałtyku można znaleźć coraz więcej martwych morświnów. Jak podaje Błękitny Patrol WWF, przyczyn śmierci zwierząt może być wiele.



Morświny kontra Bałtyk

- Jest ich niestety więcej niż w poprzednich latach. Jeszcze kilka lat temu znajdowaliśmy ich maksymalnie do pięciu martwych osobników w sezonie, teraz ta liczba sięga nawet 11 w roku ubiegłym - mówi Rafał Jankowski, specjalista ds. Ochrony Ekosystemów Morskich Fundacji w “Gazecie Wyborczej”.

Wolontariusze WWF często znajdują zwierzęta w stanie zaawansowanego rozkładu, co utrudnia dokładne określenie powodów śmierci. Powodów śmierci należy doszukiwać się w wielu czynnikach.

Wojsko i turystyka mogą być zagrożeniem

Świadomość ludzi może ocalić życie zwierząt

Czy można coś zrobić, żeby zapobiegać śmierci zwierząt? Rafał Jankowski zachęca do szukania alternatywnych narzędzi połowowych, stosowania odstraszaczy akustycznych, dzięki którym morświn usłyszy o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Wrażliwość turystów również ma ogromne znaczenie. Porzucone na plaży śmieci, zabawki plastikowe trafiają do Bałtyku, a następnie do przełyków zwierząt.

- Temu możemy zaradzić bez większego wysiłku - przekonuje specjalista.