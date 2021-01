Pogoda na środę. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Zobacz też: Szczepionka na COVID zmieni przebieg pandemii? "Po tym będzie można wnioskować"

Pogoda na środę, 27 stycznia: pozostała część kraju

Termometry w tym regionie pokażą od -4 stopni C. do -2 stopni C. Natomiast minimalna temperatura gruntu od -5 stopni C. do -2 stopni C.

Na wschodzie temperatura od -2 stopni C. do -1 stopnia C. Na zachodzie do 2 stopni C, nad morzem termometry pokażą 3 stopnie C. Najmniej na Podhalu - tam około -5 stopni C.