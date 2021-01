Pogoda. Zima nie odpuszcza. Śnieg to nie wszystko. Alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu we wschodniej części Podlasia. Z prognoz Instytutu wynika, że przy lokalnie w woj. podlaskim do środy rano może spaść do 15 cm świeżego śniegu.

Z kolei we wschodniej części Mazowsza, a także na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty IMGW przed zamieciami i zawiejami śnieżnymi. Średnia prędkość wiatru w tych regionach to 20-30 km/h, a w porywach nawet 60 km/h.

W środę śnieg może padać okresowo niemal w całym kraju. Na północnym zachodzie spodziewajmy się także deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie i wschodzie termometry pokażą od -3 st. C do 0 st.C. Im dalej na zachód, tym mniej chłodu (nad Odrą nawet do 4 st. C).