Pogoda. IMGW ostrzega: niż Lars i śnieżyce. Do 40 cm nowego śniegu

Z prognoz IMGW wynika, że do rana na wschodzie kraju lokalnie może spaść do 40 cm nowego śniegu. Strefa opadów w nocy stopniowo będzie się oddalała.

- To nie oznacza, że śnieg w dalszym ciągu nie będzie powodował utrudnień - zastrzegł synoptyk Instytutu.

Zwrócił również uwagę, że śnieg, który pada przy temperaturze rzędu ok. 0, -1 st. C jest bardzo mokry i - oprócz standardowych utrudnień na drogach i chodnikach - będzie osiadał na gałęziach drzew i liniach energetycznych, co może powodować m.in. przerwy w dostawie energii elektrycznej.