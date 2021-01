Pogoda na początek weekendu. Nawet 10 stopni na plusie

Pogoda przyzwyczaiła nas ostatnio do siarczystej zimy. Tymczasem na termometrach w następnych dniach zobaczymy dodatnie temperatury. W niektórych miejscach w Polsce pojawi się 10 kresek na plusie.

Jak podaje IMGW, Europa znajduje się zasięgu bardzo rozległego niżu. Jego ośrodki znajdują się nad Francją i Norwegią, w strefie związanych z niżem frontów atmosferycznych. Do Polski z południowego zachodu napływa ciepła, polarno-morska masa powietrza.

Pogoda na piątek.

W piątek w Polsce prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie i południu pojawią się opady deszczu, w Karpatach - śniegu.

Temperatura maksymalna będzie wynosić od 2 st. C na Suwalszczyźnie, około 6 st. C centrum i na Pomorzu, do 10 st. C na Dolnym Śląsku.

Będzie wiał umiarkowany wiatr, jednak nad morzem i na południu może się nasilić. Porywy wiatru w Karpatach do 120 km/h, w Sudetach do 90 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h oraz na wybrzeżu do 60 km/h. W górach miejscami mogą się pojawić zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy tylko w Karpatach może spaść śnieg. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu i śniegu. Miejscami na północnym zachodzie deszcz marznący powodujący gołoledź. Na północy gdzieniegdzie mgła, także osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Pogoda na sobotę. Koniec zimy?

W sobotę na południowym wschodzie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, tylko w Karpatach pojawią się opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, przechodzącymi od zachodu w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie spadnie marznący deszcz powodujący gołoledź.

W sobotę temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 2 st. C do 7 st. C, tylko na południowym wschodzie miejscami temperatura będzie się wahać od 8 st. C do 9 st. C.

W sobotę pojawi się słaby i umiarkowany wiatr, miejscami będzie porywisty. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h oraz na południowym wschodzie do 65 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.