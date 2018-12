Pogoda na 6 grudnia: trochę słońca, trochę deszczu

Poranek powitał nas mgłą, znacznie ograniczającą widoczność. W ciągu dnia na wschodzie i w centrum będzie pogodnie i słonecznie. Na zachodzie Polski popada deszcz i deszcz ze śniegiem.

Rano powinni szczególnie uważać mieszkańcy Przedgórza Sudeckiego, bo w tamtym rejonie spodziewane są opady marznące powodujące gołoledź. Z kolei w centrum i na wschodzie dadzą się we znaki kierowcom poranne mgły znacznie ograniczające widoczność, które znikną dopiero w godzinach 10.00 - 11.00.

Dzisiaj we wschodniej i w środkowej Polsce pogodę kształtował będzie skraj układu wysokiego ciśnienia znad zachodniej Ukrainy i Rumunii. Natomiast na zachodzie kraju zaznaczy się wpływ zatoki niżowej związanej z odległym, ale głębokim niżem znad północnego Atlantyku i tutaj oddziaływać będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Z kierunków zachodnich napływać będą cieplejsze masy powietrza pochodzenia atlantyckiego.

Słońce i deszcz ze śniegiem

Najcieplej na zachodzie i południu

W ciągu dnia termometry wskażą od (+1) - (+3) st. C na wschodzie i na północy do (+4) – (+7) st. C na zachodzie i na południu kraju.