Pogoda. Krótki zwrot. Potem wróci chłód

Pogoda. Niestety, w przyszłym tygodniu ochłodzenie

W poniedziałek pomimo zmiennej aury, to jeszcze utrzymają się wysokie, weekendowe temperatury z przedziału od 24 na wschodzie do nawet 26-27 na zachodzie. Niestety, już we wtorek niż znad pogranicza Czech i Polski szybko odejdzie nad wschodnią Ukrainę, a Polska dostanie się pod wpływ kolejnego niżu, który znad Wysp Brytyjskich zmierzał będzie ku północnej Skandynawii. Niestety, niż ten przyniesie nam kolejną porcję wilgoci w postaci chmur, opadów przelotnych deszczu i sporadycznych burz, a na dodatek zmieni nam cyrkulację powietrza. Zatem ponownie z zachodu i północnego zachodu dmuchnie rześkim powietrzem atlantyckim i temperatura spadnie w okolice 20stopni.