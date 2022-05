Kiedy przełom w pogodzie? Prognozy na ten tydzień

W połowie tygodnia nieco cieplej

W środę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie kraju również burze. Prognozowana suma opadów miejscami na północy i wschodzie do 15 mm, a lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 18 do 22 st. C., chłodniej miejscami na Wybrzeżu: 14-16 st. C.