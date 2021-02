Pogoda. IMGW: w piątek radykalna zmiana

Pogoda zmienną jest, od piątku synoptycy zapowiadają duży zwrot na termometrach. Jednak zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze niezwykle mroźna noc, przed którą ostrzegał w programie WP "Newsroom" gość z IMGW. Grzegorz Walijewski podkreślił, że pogoda będzie się różniła w zależności od obszaru Polski. W sporej części naszego kraju utrzymuje się w pełni zimowa pogoda, termometry wskazują nawet -10 stopni Celsjusza. Ale to jeszcze mało. Gość z IMGW zaznaczył, że w nocy z czwartku na piątek temperatura w niektórych miejscach spadnie nawet do -22 stopni Celsjusza. Rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ocenił, że "za chwilę zima się skończy, ale wiosna rodzi się dopiero powolutku". - Przez weekend prognozowana jest temperatura dodatnia w całym kraju, zarówno w dzień, jak i w nocy. Na zachodzie nawet plus 14 stopni Celsjusza. Widać, że wiosna idzie stamtąd i chce się dłużej zadomowić - dodał hydrolog.

