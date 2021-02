Pogoda. Ile potrwa wiosna przed wiosną? Odpowiedź z IMGW

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk zdradził, jak będzie wyglądała pogoda w najbliższych dniach. - Wychodzi na to, że wiosna zostanie z nami przynajmniej do poniedziałku - stwierdził ekspert z IMGW. - Wartości powyżej 10 stopni Celsjusza, a nawet do 17 stopni Celsjusza będą notowane w środę i czwartek - przekazał gość Wirtualnej Polski. - Do weekendu nadal będzie bardzo piękna pogoda - stwierdził Grzegorz Walijewski. - Natomiast w sobotę i niedzielę lekkie przemodelowanie, ponieważ przyjdzie front atmosferyczny, który przyniesie trochę więcej zachmurzenia i co za tym idzie: opadów deszczu - przekazał meteorolog. - Kolejny weekend więc pochmurny, gdzieniegdzie może spaść deszcz - sprecyzował Walijewski. - W najbliższych dniach maksymalne wartości na termometrach to nawet 17 stopni Celsjusza. Tak będzie w Polsce południowo-zachodniej, województwo dolnośląskie i opolskie. W Polsce centralnej od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na wschodzie najcieplej to 9 kresek powyżej 0 - dodał ekspert z IMGW. - Jeżeli chodzi o temperatury minimalne: to one mogą spaść na południu kraju oraz na wschodzie. Wynosić one będą około -1 do -2 stopni Celsjusza - przekazał rozmówca Agnieszki Kopacz.

Rozwiń