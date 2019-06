Pogoda. Grad jak kule i zalane ulice. Skutki burz nad Polską

Nocne burze mocno dały się we znaki mieszkańcom północno-zachodniej Polski. Miejscami spadło 50 mm wody, a kulki gradu miały 3 cm średnicy. W Gdańsku po północy zebrał się sztab kryzysowy.

Silny wiatr (w porywach do 90-100 km/h) spowodował lokalne awarie energetyczne w rejonie Trójmiasta i na Kaszubach.

Pogoda. Grad do 5 cm średnicy

Wieczorem grad o średnicy kilku centymetrów spadł w Sępólnie Krajeńskim w woj. kujawsko-pomorskim. - W miejscowości Dąbrowa grad miał średnicę ok. 4 cm, a w Lutówku (także kujawsko-pomorskie) nawet 4,5 cm - wyjaśnia nasz ekspert pogodowy Jarosław Turała.

Od rana burze utrzymują się w pasie Gorzów Wielkopolski - Szczecin - Koszalin. Synoptycy zapowiadają we wtorek kolejną falę groźnych nawałnic.

Pogoda. We wtorek powtórka

Na termometrach zobaczymy od 28 st. C na krańcach południowo-wschodnich do 31 st. C w centrum kraju i 35 st. na Dolnym Śląsku. Pamiętajmy, że chodzi o temperaturę w miejscach zacienionych - w słońcu będzie jeszcze goręcej.