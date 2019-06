Pogoda na dziś – wtorek 11 czerwca. Upały w całym kraju. Na termometrach 30 st. C

Pogoda na dziś (wtorek 11 czerwca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Pogoda na dziś. Upały w największych miastach. Na termometrach nawet 30 st. C (iStock.com)

Pogoda Warszawa – wtorek 11 czerwca

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś kolejną falę upałów. Gorąco będzie od rana. O godzinie 7 termometry odnotują 22 st. C, a odczuwalne będą 23 st. C. O godzinie 14 słupki rtęci przekroczą 30. kreskę. Temperatura odczuwalna może osiągnąć nawet 32 st. C. Mieszkańcy Warszawy powinni spodziewać się dziś bezchmurnego nieba. Podczas przebywania na słońcu należy pamiętać o nakryciu głowy. W ciągu dnia niewielkie uczucie ochłody może dawać wiatr. Jego prędkość sięgnie dziś 20 km/h.

Pogoda Kraków – wtorek 11 czerwca

Bardzo gorąco będzie dziś również w Krakowie. Wysokich temperatur należy spodziewać się od rana. O godzinie 7 termometry odnotują 20 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Najgoręcej będzie w godzinach 13-17. Słupki rtęci przekroczą wtedy 30 st. C, a odczuwalne mogą być nawet 34 st. C. Synoptycy prognozują na dziś bezchmurne niebo. Po południu nieco ochłody da wiatr. Od godziny 14 jego prędkość będzie przekraczać 15 km/h.

Pogoda Wrocław – wtorek 11 czerwca

Pogoda we Wrocławiu przyniesie dziś niewielkie zachmurzenie i bardzo wysokie temperatury. Upał będzie towarzyszył mieszkańcom miasta od rana. O godzinie 8 termometry pokażą 23 st. C, a odczuwalne będzie 25 st. C. W godzinach 12-20 termometry będą pokazywały ok. 30 st. C. Temperatura odczuwalna sięgnie nawet 33 st. C. Prędkość wiatru w ciągu dnia będzie malała. Rano osiągnie 20 km/h, po południu spadnie do 17, a wieczorem wyniesie 14 km/h.

Pogoda Gdańsk – wtorek 11 czerwca

Pogoda w Gdańsku przywita dziś mieszkańców umiarkowanym zachmurzeniem i wysoką temperaturą. Już o godzinie 7 rano termometry będą pokazywały 19 st. C. Około południa niebo się rozjaśni. Wzrośnie również temperatura. O godzinie 14 na termometrach będzie można zobaczyć 24 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 25 st. C. W godzinach 8-16 można spodziewać się nieco mocniejszego wiatru. Jego prędkość będzie wtedy sięgać 25 km/h.

Pogoda. Uwaga na upały