Gdańsk. Przez miasto przeszły potężne burze

"Burza i ulewa przechodzi nad Pomorzem. Strażacy do tej pory odnotowali 90 zdarzeń. Najwięcej - 28 - w powiecie kościerskim. Na razie bez poszkodowanych - podał w czwartek reporter Radia ZET. Część ulic w Gdańsku jest zalana.

W związku z obfitymi opadami deszczu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Gdańsk podał informację o zmianie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW. "Do 07:00 dnia 11.06 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu (lokalnie do 40 mm) oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad" - poinformował miejski wydział.