Pogoda długoterminowa z IMGW. Wiosnę przegoni siarczysty mróz

Pogoda zaczyna się zmieniać - potwierdził w programie WP "Newsroom" gość z IMGW. Zanim jednak zdradził, co mówią modele pogody długoterminowej, opowiedział, jak będzie w najbliższy weekend. W całej Polsce powinno być cieplej, choć temperatury będą się znacznie różnić w zależności od regionu kraju. Wiele osób z pewnością chciałoby się dowiedzieć, kiedy zimowa pogoda odejdzie w niepamięć. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW, mówił także na ten temat w programie WP. Nasz gość przekazał, co można wywnioskować z modeli pogody długoterminowej. Jeśli ktoś liczył na szybkie nadejście wiosny, to może się przeliczyć. Ze słów Grzegorza Walijewskiego wynika, że choć wiosenna aura ewidentnie ma ochotę zadomowić się w Polsce, to zima wcale nie ma zamiaru odpuszczać i można się jeszcze spodziewać siarczystych mrozów przed definitywnym nastaniem wiosny. Gość z IMGW wymienił tutaj regiony Polski, których mieszkańcy powinni liczyć się jeszcze z zimą nazywaną "zimą stulecia".

