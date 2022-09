Pogoda długoterminowa na 14 dni. CMM-IMGW podało najnowszą prognozę. Słońca nie będzie

Najpierw niż, później wyż. Dwa układy ciśnienia ukształtują pogodę w Polsce

Od wtorku, 27 września do kraju zacznie napływać niż znad Skandynawii. Ciśnienie od zachodu zacznie się stopniowo obniżać. W najbliższych dniach może ono spaść do 992 hPa. Sytuacja ulegnie poprawie w ostatnim dniu miesiąca. Niżowe masy powietrza zaczną być stopniowo wypierane przez wyż baryczny, napływający do Polski z północy i zachodu. Wahania ciśnienia u osób podatnych, mogą powodować złe samopoczucie, a także bóle głowy.