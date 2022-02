Przejdzie kolejny niebezpieczny niż. "Spodziewajmy się porywów nawet do 120km/h"

Gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom WP" był Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB, który opowiedział jakich warunków atmosferycznych możemy się spodziewać na nadchodzący weekend. - Piątek, sobota, niedziela to niestety cały czas wietrzna aura ze względu na to, że po niżu Dudley, na północy będzie przechodził kolejny niż. Będzie on szczególnie niebezpieczny w sobotę, gdy będziemy mogli się spodziewać porywów wiatru nawet do 120 kilometrów na godzinę. Znowu synoptycy wydadzą ostrzeżenia, do których najlepiej będzie się dostosować. Sytuacja się uspokoi tak naprawdę dopiero w niedzielę. Jeżeli chodzi o temperaturę to i w dzień i w nocy będą wartości dodatnie, z czego na zachodzie kraju zobaczymy nawet 12 stopni, gdy na wschodzie pomiędzy 4, a 6. Ochłodzenie przyjdzie dopiero w niedzielę, ale temperatura raczej nie spadnie poniżej zera — powiedział ekspert z IMGW-PIB.