Prognoza długoterminowa. Chłód uderzy nad ranem. Pierwsze przymrozki

Pogoda długoterminowa na najbliższe dni. Jesienna aura na dobre wkroczy do Polski

Po upalnym i suchym lecie nie ma już niemal śladu. Najbliższe dni upłyną pod znakiem typowo jesiennej pogody. Słoneczna aura w większości kraju utrzyma się do środy - później wraz ze spadkiem ciśnienia do kraju dotrą chmury, opady, a nawet burze. Mapy IMGW wskazują, że wyładowania i grad mogą pojawić się we czwartek lokalnie w zachodnich, południowych i południowo zachodnich regionach kraju.